Come cambiare le app di default su Android? Non è difficile

Abbiamo già visto come ricevere notifiche Android su PC. Oggi, invece, torniamo a scavare tra le impostazioni del robottino verde per rispondere a un'altra domanda molto gettonata: come cambiare le app di default su Android?

Esistono due approcci per rispondere a questa domanda. Il primo, prendendo la questione di petto, è quello di andare a cambiare i settaggi manualmente. Per farlo, entrare nelle Impostazioni dello smartphone, scorrere verso il basso fino alla voce App (o App e Notifiche) e scegliere l'opzione App Predefinite.

In questa sezione ci verranno presentate diverse categorie di contenuti su cui è possibile intervenire. Per l'esattezza:

Assistenza e input vocale

Browser

Programma di avvio

Telefono

SMS

App fotocamera

App Galleria

App di musica

App di posta elettronica

Chiaramente ogni telefono avrà il suo livello di personalizzazione e non tutte le voci saranno disponibili su tutti i device. Con un tap sulla voce desiderata, sarà possibile scegliere tra le app installate quella che si preferisce utilizzare.

Il secondo approccio, quello indiretto, consiste nell'impostazione "al volo" dell'app predefinita. In realtà vi ci sarete già "scontrati" durante l'uso con questa modalità. Infatti, per esempio, quando su Chrome effettuiamo un tap ad un link che conduce su portali come Instagram e Facebook, vi sarà capitato di avere a che fare con una finestra che chiede con quale app aprirlo e se farlo "Sempre" o "Solo questa volta". Scegliendo Sempre, verrà impostata come predefinita e il gioco è fatto.

Se siete curiosi di scoprire come attivare la Virtual RAM su Android, potrete scoprirlo nella nostra breve guida.