Come cambiare browser predefinito Windows 11? Tutti i passaggi da seguire

Dopo avere visto come attivare la protezione ransomware su Windows 11, risolviamo un altro possibile problema di alcuni utenti: come si cambia il browser predefinito su Windows 11? Se volete evitare Microsoft Edge e preferite altre soluzioni come Google Chrome e Mozilla Firefox, ecco i passaggi da seguire.

Si tratta di un procedimento tedioso per chi non ama la tecnologia, reso ancor più difficile dalla volontà del colosso di Redmond di costringere gli utenti a utilizzare il suo pupillo Edge sull’ultima iterazione del sistema operativo per PC per eccellenza. Per modificare il browser di base sul proprio computer, dunque, servirà innanzitutto un’alternativa già installata come i detti Chrome o Firefox.

Successivamente, sarà necessario aprire la scheda “Impostazioni” del sistema, recarsi su App > App predefinite e collocarsi nella nuova schermata ove verranno elencate tutte le applicazioni installate sul PC d’interesse. A questo punto, nella barra di ricerca “Cerca app” dovrete cercare il nome del browser da voi preferito e cliccare sulla freccia a destra.

Qui troverete l’elenco di tutte le estensioni dei vari tipi di file e link che Google Chrome e altre app potranno aprire: la maggior parte di esse dovrebbe mostrare Microsoft Edge, con poche eccezioni. Le più importanti per rendere un browser la selezione predefinita del sistema per la navigazione in rete e l’apertura di link saranno .htm, .html, .shtml, .xhtml, .webp, http e HTTPS. Se non avete software per l’apertura di PDF e volete un editor approfondito consigliamo, in tal caso, di tenere Microsoft Edge come impostazione predefinita.

