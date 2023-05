Come cambiare il colore di una cartella su Mac? Tutta la procedura

Se avete letto la nostra guida su come estrarre un file ZIP su Mac, saprete certamente che macOS permette di svolgere moltissime azioni con pochissimi click. Ebbene, cambiare colore alle cartelle non è tra queste. Per cambiare il colore di una cartella su Mac, infatti, occorre effettuare una complessa procedura: ecco come fare!

Per prima cosa, cliccate con il tasto destro su una cartella qualsiasi sul vostro Mac. Cliccate poi su "Ottieni Informazioni" e, successivamente, sull'icona della cartella in alto a sinistra nel menu "Informazioni". Dopo aver selezionato l'icona della cartella (che sarà contornata da un alone azzurro), recatevi nella barra dei menu di macOS e cliccate su Modifica, e poi ancora su Copia (oppure usate la combinazione da tastiera Command + C).

Fatto ciò, aprite Spotlight con Command + Spazio e, da qui, cercate l'app di sistema "Anteprima". Aprite Anteprima e recatevi di nuovo nella barra dei menu: da qui, su File, cliccate su "Nuovo dagli Appunti". Vi apparirà un file con l'icona "standard" della cartella di macOS, che ora potrete modificare come preferite. Da qui, dunque, vi basterà usare il menu "Strumenti" e, infine, lo strumento "Regola Colore" per impostare il colore che desiderate per la cartella.

Una volta ottenuta la nuova icona, andate di nuovo sulla barra dei menu, su Modifica e ancora su Copia (CMD+C, ve lo ricordiamo). Tornate nel sotto-menu delle informazioni sulla vostra cartella di partenza, selezionate di nuovo l'icona in alto a sinistra e recatevi sul menu Modifica nell'apposita barra. Qui, selezionate "Incolla" (o CMD+V), e potrete cambiare la "vecchia" icona della cartella con una nuova, del tutto identica ma di un colore diverso!

Attenzione! È possibile che la procedura non funzioni correttamente in alcuni casi, forse per via di problemi con gli Appunti di macOS. Se, una volta aperta l'app Anteprima, non vi è possibile cliccare su "Nuovo dagli Appunti", potete adottare questa via alternativa: riavviate il Mac, cliccate con il tasto destro su una cartella qualsiasi (meglio se vuota) e poi su Copia.



Riaprite Anteprima, e ora potrete cliccare correttamente su "Nuovo dagli Appunti" senza alcun problema! Seguite poi gli altri passi della guida senza variazioni e arriverete ad un'icona di colore diverso per le vostre cartelle! Se lo desiderate, inoltre, potete anche scoprire come utilizzare due dispositivi audio contemporaneamente su Mac.