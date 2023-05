Come cambiare il colore della tastiera su iPhone? Bastano pochi tap

iOS include una serie di opzioni molto interessanti per personalizzare i vostri smartphone. Tra le numerose possibilità messe a disposizione degli utenti ce n’è una che permette di cambiare il colore della tastiera.

Ovviamente, se volete fare in modo che la tastiera di iPhone non sia chiara ma scura, non dovete fare altro che abilitare la Modalità Scura da iOS semplicemente recandovi nel pannello “Display e Luminosità” dall’app Impostazioni. Qui vi basterà toccare la casella “Scuro” ed il gioco è fatto.

In alternativa, per ottenere più impostazioni di customizzazione, potete affidarvi a tastiere di terze parti come SwiftKey o Gboard, che sono molto apprezzate dagli utenti non solo per le esperienze di digitazione offerte, ma anche perchè includono una serie di opzioni di personalizzazione molto interessanti. Swiftkey ad esempio consente di impostare nel pannello Temi i colori, motivi di sfondo e le sfumature di colore.

Anche Gboard, tramite il pannello “Temi”, permette di personalizzare a 360 gradi la tastiera.

A questo punto non vi basterà fare altro che scegliere la vostra preferita tenendo premuto sul pulsante a forma di mappamondo sotto la tastiera. Tramite il menù Impostazioni però potete anche impostare un’app di terze parti come tastiera di default per il vostro iPhone o iPad.