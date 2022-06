Come cambiare cookie salvati su Instagram? Impostazioni per gestire i nostri dati

Volete avere il controllo più elevato possibile sui vostri dati in qualsiasi piattaforma social nella quale avete un account? Eccovi una breve guida su come gestire i Cookie su Instagram, il social di casa Meta che giusto oggi ha avviato i test del feed a tutto schermo anche per le fotografie.

Abbiamo già avuto occasione di analizzare nel dettaglio cosa succede quando si accettano i cookie ma, per offrire una nozione rapida basilare, chiariamo nuovamente che si tratta di una porzione di dati degli utenti raccolti dal sito Web da noi visitati con l’intento di offrire una esperienza d’uso migliorata alle visite successive. Nel caso di Instagram è lo stesso: “Usiamo i cookie per offrire esperienze, personalizzarle e migliorarle, incluse le inserzioni che vedi, ma anche per aiutare le aziende con dati statistici e misurazioni delle prestazioni delle inserzioni, nonché per fornirti un’esperienza più sicura”, scrive Instagram nella sezione dedicata alla gestione.

Quest’ultima è accessibile tramite smartphone seguendo pochi passaggi nell’app: una volta aperta basta premere sull’icona del proprio profilo in basso a destra, per poi recarsi sul menu “hamburger” in alto a destra, Impostazioni > Privacy > Cookie (la voce si trova in fondo alla pagina).

In questa schermata potrete disattivare i cosiddetti “Cookie essenziali”, non altro che quelli strettamente necessari a Instagram per garantire il funzionamento corretto dei siti Web, ergo del social. O ancora, potrete disattivare i “Cookie facoltativi” suddivisi a loro volta nei cookie di Meta e nei cookie di aziende terze: nel primo caso, in caso di mancato consenso verranno ridotte le informazioni condivise con Instagram e, se avete usato l’account per effettuare il login in altre piattaforme, verrete scollegati. Nel secondo caso, invece, il mancato consenso porterà al blocco dell’utilizzo dei cookie di altre aziende per la personalizzazione degli annunci pubblicitari all’interno della piattaforma.

Ogni maggiore informazione è comunque disponibile nella pagina dedicata all'interno dell'applicazione.