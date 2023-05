Come cambiare copertina a una playlist Spotify? Si può fare semplicemente

Spotify è il servizio di streaming musicale più popolare al mondo, e le sue playlist “social” sono uno degli elementi più apprezzati dagli utenti. Non tutti sanno però che ad ognuna di queste è possibile aggiungere una copertina personalizzata.

Dare un tocco personale infatti permette di ottenere maggiore controllo sulle playlist, ma come cambiare la copertina per impostarne una personalizzata in grado di riflettere a pieno le proprie emozioni?

Da iOS ed Android, è necessario cliccare sull’icona dei tre puntini in verticale o orizzontale (a seconda dell’OS) nella parte superiore della playlist, quindi selezionare “Modifica playlist” e fare tap su “Cambia immagine”. A questo punto l’applicazione vi permetterà di effettuare l’upload della fotografia: una volta fatto ciò cliccate su salva ed il gioco è fatto.

Cambiare immagine di copertina da computer o lettore web è altrettanto semplice. In questo caso dovrete aprire la playlist, quindi cliccare sull’immagine della playlist creata, selezionare la foto e fare click su Salva.

Spotify rimanda alle linee guida sulle immagini ed invita gli utenti ad assicurarsi che le immagini non violi alcun copyright, marchio o diritto d’immagine personale.

Secondo le ultime indiscrezioni, Spotify avrebbe rimosso moltissimi brani generati dall’IA, che potrebbero essere collegati ai bot per generare stream fasulli. L’IA rappresenta infatti una sfida anche per il mercato musicale.