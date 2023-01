Come cambiare e-mail al proprio account Instagram? È facilissimo

Può capitare di trovarsi dinanzi alla necessità di cambiare le credenziali del proprio account Instagram per qualche ragione, prevalentemente a causa di possibili attacchi informatici o accessi anomali al proprio indirizzo mail. Sappiamo già come cambiare password su Instagram; pertanto, oggi vedremo come cambiare la e-mail su Instagram.

Saprete sicuramente che ogni singolo account, oltre a un nome utente personalizzato, richiede l’utilizzo di un indirizzo e-mail personale per ricevere comunicazioni più riservate, un numero di telefono e una password. Quest’ultimo codice è una delle due parti necessarie al fine di accedere al proprio profilo, assieme all’indirizzo di posta elettronica. Magari, però, può arrivare il momento di cambiarlo per un motivo o un altro. Come si fa?

È molto semplice: basta aprire l’applicazione dal dispositivo mobile, Android o iOS che sia, e premere sull’icona del profilo in basso a destra, per poi aprire il menu ad hamburger (quello a tre linee) in alto a destra e, infine, le Impostazioni. Da qui bisogna poi procedere tramite Account e la voce “Informazioni personali”. La schermata che si aprirà sullo schermo dello smartphone vi permetterà dunque di cambiare non solo l’indirizzo e-mail, da confermare poi aprendo una mail dedicata, ma anche numero di telefono, genere e data di nascita, eventualmente aggiornando contemporaneamente anche i dati su Facebook per tenere gli stessi su ambedue le piattaforme social di casa Meta.

Avete qualche altro dubbio sulle funzionalità del medesimo social? Magari potrebbe interessarvi la nostra breve guida per gestire i propri interessi su Instagram al fine di cambiare i Post e Reel suggeriti dall’algoritmo.