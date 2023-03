Come modificare l'estensione di un file su iPhone? Non è difficile

Dopo avervi spiegato come eliminare oggetti dalle foto con l'iPhone, abbiamo intenzione di mostrarvi in pochi e semplici passi come fare per modificare l'estensione dei file, sempre sul vostro melafonino, che si tratti di foto, musica, documenti o video.

Si tratta di un procedimento che a volte può dimostrarsi necessario per rendere il nostro file compatibile con un software, che sia un'app od un programma, in grado di leggere solo i file che abbiano un determinato tipo di estensione.

Passiamo ora al processo vero e proprio: ci dirigiamo all'app "File" alla ricerca della cartella in cui si trova il file a cui vogliamo modificare l'estensione, premiamo sui tre puntini in alto a destra, poi su "Vedi opzioni" e, infine, su "Mostra tutte le estensioni".

A questo punto, con l'estensione visibile sul nome di tutti i file, selezioniamo quello di nostro interesse mediante una pressione fino a quando non apparirà in sovrimpressione un menu dove cliccare "Rinomina"; al che digitiamo l'estensione di cui abbiamo bisogno e confermiamo.

D'ora in poi non dovreste avere alcun problema a rendere compatibili i vostri file con le app di vostra scelta e nel caso vi steste chiedendo come inviare dei messaggi animati su iPhone per fare partecipi i vostri amici di questa vostra nuova scoperta... abbiamo una guida anche per quello!