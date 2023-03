Come cambiare il font della schermata di blocco su iPhone? Su iOS 16 è semplice

Con il nuovo iOS 16 disponibile ormai da qualche mese, Apple ha ampliato le opzioni di personalizzazione messe a disposizione degli utenti per la lockscreen e la home screen. Tra le varie opzioni ce n'è anche una che permette di modificare il font.

Precisiamo che la procedura che stiamo per indicare è valida esclusivamente per il font dell'orario che viene visualizzato quando lo smartphone è bloccato o sull'always on in caso di iPhone 14.

Ciò che bisogna fare è sbloccare l'iPhone e quindi fare un tap prolungato sulla schermata di blocco: a questo punto si vedrà comparire in basso al centro il pulsante "Personalizza". Per accedere alle opzioni di personalizzazione del font dell'orario bisogna fare tap su questo pulsante e quindi sull'ora: vedrete comparire un menù con una griglia di font per l'orario che dà anche la possibilità di modificarne il colore.

Oltre agli stili numerici Apple con iOS 16 permette anche di scegliere i numeri arabo-indi o dell'alfabeto devanagari. L'obiettivo è accontentare tutti e permettere di dare ancora più stile e personalità a quello che la stessa Apple ha più volte indicato come il dispositivo più personale per milioni di persone.

Voi cosa avete scelto? Come sempre fatecelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia.