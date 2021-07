Come potrebbe cambiare il Green Pass? Ecco le possibili modifiche

La diffusione della Variante Delta del Coronavirus potrebbe spingere il Governo Italiano ad adottare una serie di modifiche al Green Pass Covid-19 italiano. Qualche indicazione è arrivata direttamente da Fabio Ciciliano, medico della Polizia e membro del Comitato Tecnico Scientifico.

In un'intervista rilasciata per il Messaggero, infatti, si legge che l'idea è di lasciar "partecipare ad eventi come spettacoli o manifestazioni sportive solo chi ha il Green Pass, qualora però sia stato ottenuto dopo avere concluso il percorso vaccinale o perché si è superata l'infezione".

A quanto pare quindi l'idea è di rilasciare la Certificazione solo in dopo due dosi di vaccino o a seguito della guarigione, eliminando di fatto la possibilità di ottenerlo anche dopo il tampone negativo per coloro che non sono immunizzati.

In questo modo, ha spiegato Ciciliano, si mira ad incentivare la vaccinazione della popolazione. Il membro del CTS prevede una "formula di premialità" per spingere coloro che non si sono vaccinati a prenotarsi visto che che è possibile farlo per tutti gli over 12. "L'impiego del tampone rino-faringeo limita in maniera sostanziale l'applicabilità "premiante" del Green pass sui soggetti non ancora vaccinati rendendone, quindi, quasi inefficace la pur condivisibile finalità" ha concluso Ciciliano nell'intervista al Messaggero.

Per tutte le informazioni su quando serve il Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.