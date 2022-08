Come cambiare interfaccia Gmail? Guida rapida per tornare a grafica originale

Il 28 luglio scorso è cambiata la interfaccia grafica di Gmail adottando la riprogettazione di Material You, il noto design di casa Google che ha esordito su Android 12. Qualcuno potrebbe però gradirla ben poco; dunque, come tornare alla interfaccia classica di Gmail? Non è affatto difficile, dato che gli step da seguire sono pochissimi.

Per ripristinare la visualizzazione originale di Gmail è sufficiente recarsi sul servizio di posta elettronica da browser PC, cercare l’icona dell’ingranaggio in alto a destra e cliccarla. A questo punto, avrete accesso alle cosiddette Impostazioni Rapide, tra le quali figura come prima opzione in assoluto la voce “Torna alla visualizzazione originale”. Cliccando su questa scritta e ricaricando la pagina del browser verrete quindi rimandati alla precedente interfaccia grafica del servizio.

Se invece volete provare a rendere più piacevole quella nuova, nella stessa schermata potete modificare Gmail in ogni dettaglio. Ad esempio, potete scegliere la densità delle e-mail tra l’opzione predefinita, la densità Normale e Compatta; cambiare tema visualizzandone altri più colorati, con immagini personalizzate o con sfondi monocromatici (utile potrebbe essere l’opzione Nero per ricevere la modalità scura); e selezionare lo stile della casella di posta optando per la visualizzazione prioritaria di email speciali.

Insomma, oltre alla disattivazione è possibile procedere con la personalizzazione delle caratteristiche chiave di Gmail. In questo modo, potrete rendere la riprogettazione sullo stile Material You più “vostra”. Tentar non nuoce!

