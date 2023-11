Come si fa a cambiare la lingua della tastiera su Mac? Ecco i passaggi

In alcune circostanze, potrebbe risultare utile cambiare la lingua della propria tastiera sul Mac. Di default, quando si configura il Mac per la prima volta, macOS chiede di selezionare la lingua che poi viene mantenuta successivamente. Ovviamente però il sistema operativo consente di cambiarla anche successivamente.

Su macOS è possibile cambiare la lingua di sistema in pochi passaggi: basta aprire l’applicazione Impostazioni, quindi spostarsi nel pannello “Generali” ed in “Lingua e zona”: in basso si troverà il pulsante +. Cliccandoci sopra sarà possibile scegliere l’applicazione e la lingua di default. Una volta effettuata la scelta, è necessario cliccare sul pulsante blu “Aggiungi” ed il gioco è fatto.

Attenzione: se l’applicazione per cui si vuole applicare la modifica è aperta, macOS chiederà di chiuderla e riaprirla per renderle effettive.

Per alcune applicazioni è possibile effettuare tali modifiche direttamente dalle loro impostazioni interne: in tal caso è necessario cliccare sul logo Apple e selezionare Impostazioni.

