Come mandare avanti i video di YouTube ancora più velocemente? Certo che si può da Android

Dopo avervi spiegato come creare una nuova playlist su YouTube, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alle curiosità relative alla nota applicazione di casa Google. Potreste infatti non saperlo, ma è possibile cambiare il numero di secondi da mandare avanti nel video.

Certo, ci riferiamo al doppio tap ai lati del player che usualmente consente di scorrere avanti o indietro il contenuto di 10 secondi. Sì, avete capito bene: perlomeno per quel che riguarda la versione per dispositivi mobili di YouTube, ad esempio quella ottenibile dal Play Store (e usualmente preinstallata su Android), risulta possibile modificare il numero di secondi coinvolti.

Fare questo è tutto sommato semplice: una volta avviata l'applicazione di YouTube sul vostro dispositivo di fiducia, vi basta premere sull'icona del profilo collocata in alto a destra, facendo successivamente tap sulla voce "Impostazioni", così da accedere alle varie opzioni dell'app. Noterete dunque vari riquadri, ma quello che potreste voler selezionare è semplicemente "Generali".

In quest'ultima sezione, infatti, risiede anche l'opzione "Tocca due volte per mandare avanti/indietro". Noterete che quest'ultima è impostata di default su "10 secondi", ma in realtà c'è anche la possibilità di selezionare 5, 15, 20, 30 o 60 secondi. Insomma, adesso sapete come si può procedere in questo senso.