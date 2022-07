Come cambiare il medico curante con lo SPID da casa?

La pubblica amministrazione ed i servizi ad essa collegati sono sempre più digitali, come dimostrato dalla recente attivazione del servizio InPA per i concorsi e la mobilità. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile anche cambiare il medico curante direttamente da casa.

Centrale, in questo step, è lo SPID. Coloro che sono dotati del Sistema per l’Identity Provider, infatti, possono effettuare la scelta del medico curante direttamente da casa, senza doversi rivolgere agli uffici competenti.

La scelta avviene direttamente tramite i portali regionali che permettono di accedere al Fascicolo Sanitario. Nel caso della Campania, ad esempio, ci si deve rivolgere a Sinfonia, nel Lazio al portale Salute Lazio e simili. Potete semplicemente cercare su Google qual è il sito web regionale che consente di accedere al fascicolo sanitario (contiene ricette, la cronologia delle vaccinazioni ed esenzioni) e quindi effettuare il login con lo SPID attraverso il pulsante “Entra con Spid”. Una volta fatto l’accesso, sarà presente una pagina dedicata dove potrete indicare il nuovo medico curante oppure revocare quello esistenti. La scelta è immediata ed appena completata la procedura il nuovo dottore riceverà l’avviso.

Ricordiamo che su queste pagine in passato abbiamo spiegato come ottenere lo SPID direttamente da casa, senza attivazione fisica.