Come cambiare la numerazione del digitale terrestre sul tuo TV Samsung

Vi state chiedendo come fare per modificare l'elenco dei canali sul vostro televisore Samsung? L'esigenza è più che lecita, e oggi vi spieghiamo passo dopo passo quali sono le azioni da compiere.

Con il DVB-T2 alle porte, molti si staranno chiedendo come fare per arrivare preparati a questo cambiamento epocale. La prima cosa da fare per modificare la numerazione è accedere all'elenco dei canali presente sul vostro Samsung. Sui pannelli più recenti la procedura è molto simile, mentre su quelli un po' più datati potrebbe variare leggermente a causa del continuo sviluppo del software.

Premi sul pulsante Menu presente sul telecomando ed accedi al Menu principale

Seleziona "Ricezione canali > Elenco canali" per aprire l'elenco dei canali

Per alcuni modelli di telecomando Samsung è presente il pulsante "Elenco CH", che vi porterà direttamente all'elenco canali

La lista dei canali mostra tutti i canali memorizzati nel televisore, ma possono essere filtrati in base alle necessità, passando da tutti a TV, Radio, Dati/Altro, Analogico e così via.

Una volta aperto l'elenco di tutti i canali, sarà possibile modificare quest'ultimo secondo le proprie esigenze. Per farlo, da questa schermata basterà premere di nuovo sul pulsante Menu, accedere al menu principale e selezionare Ricezione canali > Modifica canali; si aprirà una nuova schermata che consentirà la modifica.

Giunti a questo punto, per spostare un programma basterà selezionarlo posizionandosi su di esso e premere Invio sul telecomando. In questo modo, spostandosi con il cursore in alto o in basso, potrete spostare dove vorrete il canale selezionato. In alternativa è possibile posizionarsi sul campo "Modifica numero" per inserire la precisa numerazione che vorrete abbinare ad un determinato canale. È inoltre possibile effettuare una selezione multipla di canali contemporanea.

