Come cambiare password su Facebook? Servono pochi passaggi

Bisogna sempre tenere i propri account social al sicuro, specie se la e-mail utilizzata per gestirli è stata violata dopo un leak delle credenziali nel dark web. Dopo avere modificato i dati dell’indirizzo è quindi necessario, se siete “persone digitali”, cambiare la password di Instagram e modificare la password di Facebook, ma come si fa?

Se per la piattaforma dei Reels e delle fotografie abbiamo già offerto una guida tempo addietro, per il servizio dalla Grande F è necessario spiegare i passaggi da seguire da browser Web e da Mobile.

Su computer, una volta effettuato l’accesso a Facebook, bisogna cliccare sulla propria immagine del profilo in alto a destra, selezionare Impostazioni e privacy e, dunque, cliccare su Impostazioni. A questo punto bisogna recarsi nella sezione Protezione e Accesso, nella quale si trova la voce Modifica Password. Aprendo la scheda dedicata bisogna infine inserire la password attuale e quella nuova, infine salvando le modifiche tramite il pulsante dedicato.

Dall’app su smartphone il processo è circa lo stesso: bisogna premere sull’icona del profilo in alto a destra, scendere fino alla scheda Impostazioni e privacy e poi aprire le Impostazioni. Qui si trova la scheda Sicurezza e Accesso, da aprire al fine di trovare la voce Modifica Password sotto la sezione “Accesso”. Anche in questo caso, per concludere il tutto, bisogna digitare la password utilizzata e, dunque, quella nuova per ben due volte al fine di confermarla. Insomma, niente di più semplice!

