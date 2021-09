Come cambiare password Instagram? I passaggi da seguire

Dopo avere visto come evitare tag di pagine spam su Instagram, torniamo nel famosissimo social network di proprietà di Facebook Inc. per rispondere a un’altra domanda legata alla privacy, una delle più ricorrenti in rete: come cambiare password su Instagram?

Può capitare a tutti di ricevere qualche mail di phishing riguardante il nostro account su quest’ultima piattaforma e cascarci, magari inserendo le nostre credenziali e mettendo quindi a rischio la sicurezza del profilo personale. Oppure, qualche utente particolarmente attento alla protezione dei propri dati potrebbe decidere di cambiare la password utilizzata, forse perché è simile o uguale ad altre utilizzate su ulteriori piattaforme.

Qualsiasi sia il motivo, il procedimento rimane sempre e solo uno: una volta aperto Instagram bisogna cliccare sull’icona del proprio profilo in basso a destra, poi sull’icona a tre linee orizzontali in alto a destra, su Impostazioni tramite il menu a comparsa e, dunque, su Sicurezza e Password.

Una volta recati in tale schermata, sarà sufficiente inserire la password attualmente in uso e, dunque, la nuova per ben due volte così da confermarla. A questo punto si illuminerà in alto a destra l’icona della spunta: basterà premerla per concludere il procedimento. Nel caso vi siate dimenticati la password, però, potrete reimpostarla tramite Facebook: basterà premere sulla voce e digitare sulla nuova schermata il nuovo codice di vostra scelta, anche qui per due volte. Infine, potrete scegliere se memorizzare la password sul dispositivo in uso o meno.

Sempre a proposito di Instagram, il CEO Adam Mosseri ha confermato che l’app nativa su iPad non arriverà, almeno non prossimamente.