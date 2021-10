Come cambiare la password di Twitch ed attivare l'autenticazione a due fasi?

L'attacco hacker a Twitch continua ad essere l'argomento centrale di questo giovedì di Ottobre. Il database da 125 gigabyte pubblicato in rete, contenente il codice sorgente della piattaforma ed i guadagni degli streamer, preoccupa non poco gli utenti, ed in molti stanno correndo ai ripari incrementando la sicurezza dei loro account.

Al momento, Twitch ha tranquillizzato i fan sui dati di pagamento ed i numeri delle carte di credito, che non vengono memorizzati e quindi non possono essere trafugati. Discorso diverso per le credenziali di accesso, su cui la piattaforma di Amazon sta investigando.

In casi come questi, il nostro consiglio è sempre di modificare la password ed attivare l'autenticazione a due fasi qualora non l'aveste fatto.

L'hack può essere una buona occasione per scoprire come si fa.

Per cambiare la password basta collegarvi a Twitch con il vostro account e quindi cliccare in alto a destra sull'avatar che compare a fianco di "Compra bit". A questo punto, dal menù a tendina si deve cliccare su "Impostazioni" per essere reindirizzati nel pannello dedicato e quindi selezionare "Sicurezza e Privacy".

Qui, sotto "Sicurezza" troverete "Cambia Password": cliccandoci su si aprirà un pannello che chiederà di inserire la vecchia password e quindi la nuova. Sceglietene una forte, con numeri, lettere, maiuscoli e minuscole e simboli.

Per attivare l'autenticazione a due fasi, sempre nel pannello "Sicurezza e Privacy" vi basterà cliccare su "Abilita l'autenticazione in due fasi": vi sarà richiesto di inserire il numero di telefono e quindi di scansionare il QR Code con un'app come Google Authenticator.