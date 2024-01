Come cambiare posizione di download su Netflix? Non è difficile da Android

Mentre nel mondo dei servizi di streaming si discute in merito alla crescita dell'abbonamento con pubblicità di Netflix, si fa notare il fatto che da un po' di tempo anche quest'ultimo permette di effettuare il download per la visione offline dei contenuti. In questo contesto, potrebbe interessarvi sapere come scegliere la posizione di download.

Ebbene, effettuare quest'operazione risulta in realtà molto semplice, perlomeno a partire dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili del servizio. Per intenderci, in questa sede effettueremo un esempio pratico relativo all'app di Netflix scaricabile dal Play Store di Google per Android. Daremo ovviamente per scontato che sia già stato effettuato il login.

Per procedere in questo contesto, una volta aperta l'applicazione ufficiale di Netflix per dispositivi mobili e scelto il profilo giusto tra quelli disponibili, potrete spostarvi nella sezione "Il mio Netflix", tramite l'apposita icona presente in basso a destra. Dopodiché, dovrete fare tap sull'icona del menu, collocata in alto a destra, selezionando successivamente la voce "Impostazioni app".

Ecco dunque che in questo modo avrete a disposizione le varie opzioni dell'app, tra cui rientra, nell'area "Download", anche il riquadro "Posizione download". Vi basterà insomma premere su quest'ultimo per poter eventualmente scegliere di spostare i download dalla memoria interna del dispositivo alla scheda SD. Per ulteriori dettagli, potreste magari voler dare un'occhiata anche alle linee guida ufficiali di Netflix sull'argomento.