Come cambiare il nome del profilo Facebook? È facile, ma attenzione

Vi siete mai chiesti come fare per cambiare nome su Facebook, magari per scherzo, necessità o semplicemente per errore: tornare sui propri passi anche dopo l'atto di registrazione è possibile e anche piuttosto semplice, proprio come cambiare password su Facebook.

Tuttavia, se il vostro intento è puramente goliardico oppure per una "fissa" temporanea, fareste bene a contare fino a dieci prima di proseguire. Facebook, infatti, impone un paletto importante sulla modifica del proprio nome e riguarda il limite a una volta ogni 60 giorni per questo procedimento.

Inoltre, ci sono delle regole anche sulla sua formulazione, come l'eventuale inserimento di parole ritenute offensive.

Chiarito ciò, vediamo come procedere. Per cambiare nome sul proprio profilo Facebook, per prima cosa andate sul sito web o sull'app. A questo punto, scorrete fino a "Impostazioni" e successivamente individuate "Informazioni personali e dell'account", dove troverete la voce "Nome". Premendo "Modifica", potrete finalmente cambiare il nome confermando poi tramite il comando "Controlla modifica".

Ora, vi verrà chiesto di inserire la password per verificare che siate veramente voi a voler cambiare nome e successivamente potrete scegliere "Salva le modifiche" per confermare una volta per tutte.

Giunti alla fine di questa guida, vi suggeriamo di andare a vedere come comportarvi se non vi arriva il codice di verifica di Facebook qualora aveste problemi nell'accesso al vostro profilo.