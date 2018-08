Come cambiare promozione con Ho Mobile e passare ai 40 gigabyte

Come vi abbiamo ampiamente raccontato, la scorsa notte Ho Mobile ha lanciato la nuova promozione che a 7,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati e 40 gigabyte di navigazione in 4G Basic. In molti si stanno chiedendo se sarà possibile effettuare il cambio di offerta, per passare alla nuova.

La risposta è si ed, a differenza di quanto fatto da Iliad, l'operatore virtuale di Vodafone ha già predisposto il proprio sito web per permettere agli interessati di cambiare la promozione.

Per farlo, i passaggi sono davvero pochi. Al momento la modifica può essere effettuata esclusivamente dal sito web di Ho Mobile e non dall'applicazione per Android ed iOS, che presumibilmente verrà aggiornata nei prossimi giorni per consentire il cambio di offerta.

Dal sito web, basta inserire i propri dati, quindi cliccare in alto su "la mia offerta" e selezionare "cambio offerta" dalla schermata. Arrivati a questo punto, ci verrà mostrata l'offerta attiva e quella disponibile, appunto la nuova da 7,99 euro. Nella schermata basterà cliccare su "scegli" e su "conferma", per dare il via libera all'operazione.

Si riceverà un messaggio di conferma ad attivazione avvenuta. Non è noto se sarà possibile, successivamente, effettuare il downgrade. Interessante notare che il cambio di offerta non prevede alcun tipo di costo.