Come cambiare rapidamente utente su Mac? C'è l'opzione con Touch ID

Dopo avervi spiegato come modificare le app di startup su macOS Sonoma, è ora giunto il momento di un'altra guida dedicata alle impostazioni legate all'avvio del Mac. Come si fa a cambiare utente su Mac e Macbook? La procedura è molto semplice e richiede davvero pochi click!

Come forse saprete, macOS permette di impostare più utenti che utilizzano un singolo dispositivo: per esempio, se condividete il vostro laptop con il vostro ragazzo o la vostra ragazza o con un fratello o una sorella, ciascuno potrà avere un account separato con i propri documenti e le proprie app. Spesso, però, passare da un account all'altro può essere problematico, perché richiede di effettuare il logout o lo spegnimento del dispositivo.

In realtà, però, le cose stanno diversamente. Una guida del supporto di Apple, infatti, spiegano che gli utenti con i privilegi di amministratore possono attivare il Cambio di utente rapido sul dispositivo. Una volta attivato il Cambio di utente rapido (si può fare dalle impostazioni generali del Mac dal profilo amministratore), potrete cambiare utente direttamente con un click dalla barra dei menu o dal Centro di Controllo.

Per visualizzare queste funzione, vi basterà aprire le Impostazioni di sistema del Mac e scendere fino a "Centro di Controllo". In questo sottomenu troverete l'opzione "Cambio di utente rapido": qui, potrete decidere se visualizzare l'opzione nella barra dei menu o nel Centro di Controllo del Mac. Per usufruire della feature, poi, vi basterà cliccare sulla sua icona, quindi sul profilo utente a cui desiderate passare e infine inserire la sua password.

Se il vostro Mac o Macbook presenta il Touch ID, inoltre, vi basterà posizionare il dito sul pulsante del Touch ID per passare velocemente da un profilo all'altro (ovviamente dopo aver cliccato sull'opzione "Cambio di utente rapido"). In questo modo, dunque, non dovrete nemmeno inserire la vostra password!