Come cambiare la schermata di blocco su Windows 11? Ora è facilissimo

Dopo aver dato un'occhiata a questi splendidi wallpaper nostalgici per Windows 11 torniamo a parlare proprio di sfondi e personalizzazione per raccontarvi una novità non di poco conto, che potreste esservi persi tra un aggiornamento e l'altro del sistema operativo della casa di Redmond.

Su Windows 11 22H2, infatti, è diventato estremamente più semplice e veloce cambiare gli sfondi e non parliamo solo del wallpaper del vostro desktop, ovvero della schermata classica di Windows 11, ma anche dello sfondo della schermata di blocco, quella dove solitamente vengono richiesti il PIN o la password.

Ma cosa bisogna fare per impostarlo in maniera tanto semplice? Vi basterà scaricare l'immagine che vi interessa, se non l'avete già fatto. Dopodiché, non dovrete fare altro che aprirla con il visualizzatore immagini di Windows con un doppio clic sull'icona dell'immagine.

Adesso, spostate il cursore sull'immagine e fate clic con il tasto destro del vostro mouse o trackpad. Comparirà un menu a tendina con tante opzioni. Tra queste, come potete osservare nell'immagine in calce, se il vostro sistema è aggiornato all'ultima versione disponibile apparirà anche la voce "Imposta come". Spostate il cursore su questa opzione senza cliccare e vi apparirà un sottomenu con due pratiche opzioni, ovvero:

Schermata di blocco

Background

Come avrete modo di scoprire, vengono illustrate pure due pratiche scorciatoie per impostarli da tastiera, rispettivamente con le combinazioni "Ctrl + L" e "Ctrl + B".

Sempre a proposito di novità, ecco come usare Windows 11 con la voce, una pratica novità in ottica di accessibilità che però attualmente è disponibile ancora solo in lingua inglese.