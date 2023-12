Come cambiare lo sfondo delle chat su Instagram? È semplice

L'ultimo aggiornamento di Instagram ha portato con sé una pletora di novità estetiche per il social network di Meta. Dopo avervi svelato come sfruttare l'update per inviare i vostri regali di Natale agli amici, vi spieghiamo ora come cambiare lo sfondo delle chat di Instagram dopo l'ultimo aggiornamento.

Innanzitutto, vi ricordiamo che la modifica dello sfondo delle chat di Instagram è disponibile - per il momento - solo su iOS e Android: poiché la funzione è stata implementata solo pochi giorni fa, potrebbe volerci ancora qualche tempo prima che il rollout sia completo. In ogni caso, su desktop la feature non è ancora arrivata: lo sfondo delle vostre chat di Instagram su PC rimarrà dunque completamente nero anche se lo avrete modificato su smartphone.

Per modificare lo sfondo di una chat su Instagram dovrete semplicemente aprire la conversazione che avete scelto e toccare il nome dell'utente con cui state scambiando dei messaggi. Fatto ciò, si aprirà un nuovo menu: qui troverete la nuova impostazione "Tema". Cliccandoci sopra, vedrete una pletora di temi diversi tra cui scegliere, da quelli più basilari (come colori solidi, temi natalizi e via dicendo) a quelli più complessi, come i temi celebrativi di pellicole come Wonka e The Marvles, oppure che ricordano celebri brand (come Louis Vuitton) e artisti internazionali (come Taylor Swift).

Scorrete dunque la lista e scegliete il tema che più vi piace cliccandoci sopra, poi chiudete il sotto-menu e il gioco sarà fatto: avrete modificato lo sfondo della vostra conversazione su Instagram! In conclusione, due precisazioni sono d'obbligo: la prima è che la modifica del tema verrà vista dall'utente con cui state conversando, che potrà cambiare sfondo a sua volta. Il tema, infatti, è univoco per entrambi i lati della chat.

In secondo luogo, al momento non c'è modo di modificare lo sfondo delle chat di Instagram per tutte le conversazioni: la modifica può infatti essere apportata solo su una chat alla volta. Il risvolto positivo? Potrete impostare diversi sfondi per conversazioni diverse!