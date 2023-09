Come cambiare i sottotitoli su YouTube? La personalizzazione lato Android

Dopo avervi messo a conoscenza della funzione di YouTube per andare a dormire, è giunta l'ora di tornare ad approfondire su queste pagine l'applicazione ufficiale della ben nota piattaforma di Google. Infatti, quest'ultima mette a disposizione degli utenti anche la possibilità di personalizzare i sottotitoli in modo importante.

Sì, avete capito bene: potreste non esservene accorti, ma l'app di YouTube per dispositivi mobili, ad esempio quella usualmente preinstallata su Android (o comunque accessibile dal Play Store di Google), integra proprio una funzionalità di questo tipo. Potrebbe insomma interessarvi avviare quest'ultima, premere sull'icona dell'account collocata in alto a destra e selezionare la voce "Impostazioni".

Una volta fatto questo, scorrendo verso il basso la pagina che compare a schermo dovreste trovare l'opzione "Sottotitoli". Entrando in quest'ultima pagina, potrete dunque accedere a svariate personalizzazioni. Attivando infatti la levetta "Mostra sottotitoli" e andando poi ad agire a livello di "Stile e dimensioni sottotitoli", potrete far comparire tutto a schermo nel modo che preferite.

Dallo stile alle dimensioni: quantomeno su Android, risulta spesso possibile mettere mano un po' a tutto quel che riguarda i sottotitoli, modificandone in modo importante la rappresentazione visiva. Insomma, adesso siete a conoscenza anche di questa possibilità, ma, rimanendo in casa Google, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento relativo al rendere YouTube più sicuro per i figli.