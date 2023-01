Come cambiare tema su Google Chrome? Personalizzate il vostro browser!

Mentre il design Material You si fa strada su Chrome per PC, ricordiamo che già da anni è possibile personalizzare il browser della Grande G come preferite. Non sapete come si fa? Ve lo spieghiamo allora in pochi passaggi nella nostra rapida guida su come cambiare tema su Google Chrome.

Senza ulteriori indugi, vediamo al volo gli step da seguire per accedere a tutte le opzioni di personalizzazione del browser della società di Mountain View. Una volta avviato sul computer bisogna cliccare sui tre puntini posti in verticale, in alto a destra, e recarsi sulle Impostazioni. Nella nuova schermata basta, dunque, cliccare sulla voce “Aspetto” posizionata a sinistra per vedere il Tema attivo di default, dove in realtà dovrebbe esserci la didascalia “Apri Chrome Web Store” data l’assenza di un tema personalizzato.

Cliccando sulla detta sezione si aprirà una nuova scheda in corrispondenza della categoria “Temi”. Qui sarà possibile accedere a una selezione incredibilmente vasta di temi per tutti i gusti: si possono trovare gli animali dello zodiaco lunare in una chiave più divertente, illustrazioni pensate da artisti nativi americani, latini, ma anche temi per amanti delle automobili con fotografie delle monoposto McLaren F1.

Naturalmente, non mancano i classici temi colorati monocromatici o con combinazioni particolari, sempre se non siete amanti dei temi scuri e neri per riposare gli occhi e mantenere un profilo elegante nel vostro browser. Insomma, ci sono opzioni per tutti i gusti.

Parlando dello stesso browser, proprio oggi è arrivata la cifratura biometrica su Android per la modalità Incognito.