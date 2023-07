Come cambiare username su Windows? Ci sono diverse possibilità

Dopo aver visto come cambiare la schermata di blocco su Windows 11 torniamo a scavare tra le impostazioni per rispondere a una domanda altrettanto gettonata: come fare per cambiare username sul sistema operativo di Microsoft?

Esistono vari modi per portare a termine quest'operazione e rispondono a contesti differenti. Se avete effettuato la registrazione a Windows 11 tramite un account Microsoft, allora dovrete necessariamente andare a modificare le vostre informazioni personali, ma non temete: è piuttosto semplice.

Per prima cosa, entrate nelle Impostazioni di Windows e dalla barra laterale selezionate Account. A questo punto, scorrete fino alla voce Le tue Info e, una volta dentro, individuate l'opzione Account (Gestione degli account personali) che trovate nella categoria "Impostazioni correlate". Questo vi porterà a una pagina web: effettuate il login con il vostro account Microsoft e cliccate in alto sulla barra blu sulla voce Le tue info. A questo punto, nella schermata che si caricherà subito dopo, potrete trovare l'opzione Modifica il nome. Modificatelo e salvatelo e il gioco è fatto.

Se invece il vostro è un account locale non associato a un account Microsoft, sarà molto più semplice e non dovrete fare altro che aprire il Pannello di Controllo e scegliere come opzione di visualizzazione "Visualizza per: Icone piccole". In cima alla lista troverete la voce Account utente. Entrateci e potrete modificare tranquillamente i vostri dati come facevate sulle vecchie versioni di Windows.

