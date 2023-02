Come cambiare nome utente su Instagram? Attenti ai limiti di carattere!

Dopo avere visto tempo addietro come cambiare nome utente su TikTok, rispondiamo alla stessa domanda per un altro social network. Può capitare, infatti, di voler tagliare i ponti con il passato su Internet per rinnovare i propri account: ecco, dunque, come cambiare nickname su Instagram.

Avere un nome utente unico su tutti i social ai quali si è iscritti è molto utile, specie se si usano tali piattaforme per lavoro o per conoscere più persone, evitando fraintendimenti e condividendo più informazioni. Nel caso di Instagram, sia su Web che su app mobile per iOS e Android, è davvero elementare modificare l’handle. Attenzione però ad alcuni dettagli.

In primis, il nome utente è diverso dal nome visualizzato su Instagram: mentre il primo è quello che si scrive nella barra di ricerca per trovare l’account, il secondo è semplicemente un soprannome o nome completo nella vita reale. Inoltre, il nome utente deve essere limitato a un massimo di 30 caratteri, includendo soltanto lettere, numeri, punti o trattino basso. Niente spazi, niente caratteri speciali, tantomeno parole offensive che potrebbero andare contro gli standard della community di Instagram.

Determinati questi punti chiave, ecco i passaggi da seguire per cambiare il nome utente su Instagram: da app bisogna toccare la foto profilo in basso a destra, premere su “Modifica profilo” e, nel campo “Nome utente”, scrivere il nick che si vuole usare da lì in avanti. Basta poi toccare “Fine” per confermare la modifica. Da browser Web o Mobile il procedimento è identico: un clic sulla foto profilo in basso a destra, poi “Modifica Profilo” e, infine, inserire il nome utente nel campo dedicato premendo “Invia” come conferma.

Se avete scelto un nome adeguato, allora le modifiche verranno applicate immediatamente, salvo per gli account con molti follower: in tal caso, Instagram potrebbe prima rivedere la modifica per motivi di sicurezza.