Come si fa a cambiare nome utente su TikTok? È molto semplice

Dopo aver visto che cos'è Discord, una delle piattaforme di comunicazione preferite dai videogiocatori, passiamo invece a uno dei social network più apprezzati e popolati degli ultimi anni per rispondere a una domanda piuttosto gettonata: come si cambia il nome su TikTok?

In realtà si tratta di una procedura piuttosto semplice. Per prima cosa, impugnate e sbloccate il vostro smartphone. A questo punto, aprite l'app di TikTok e andate, in basso, sulla voce "Profilo".

Aperta la nuova sezione, toccate "Modifica Profilo" per abilitare la modifica del nome e poterlo sceglie liberamente. Finito anche questo passaggio, premete "Salva" e godetevi il nuovo nickname.

Tuttavia, occorre precisare che questa procedura potrà essere utilizzata solamente una volta ogni trenta giorni, quindi pensateci bene prima di cambiare nome, altrimenti dovrete pazientare un mese fino alla prossima occasione. Inoltre, il nome che sceglierete potrà contenere solo lettere, numeri e pochi simboli, ovvero punto o trattino basso (underscore): non sarà possibile scegliere altri caratteri o simboli, ma allo stesso tempo non sarete obbligati a usare tutte queste combinazioni.

Il punto, oltretutto, non potrà essere inserito alla fine del nickname, ma solo in mezzo.

Un altro motivo per cui potreste voler evitare di cambiare nome utente riguarda gli utenti verificati: come spiega il centro assistenza di TikTok, infatti, cambiando il nome si perderà anche la verifica. Per questi utenti, è consigliabile contattare direttamente l'assistenza.



Insomma, è davvero semplice cambiare nome utente su TikTok ma, se volete passare definitivamente a questo social network abbandonando i competitor, ecco come eliminare l'account Instagram per sempre.