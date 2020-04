Come sono cambiate le tendenze nelle ricerche di Google dopo Coronavirus e lockdown

In questi giorni in cui siamo tutti un po' "chiusi" in casa, ognuno di noi sta ovviamente cercando dei modi alternativi per passare il tempo. Ma cosa stanno facendo le persone? Una risposta arriva direttamente da Google, che ha divulgato delle informazioni relative alle tendenze nelle ricerche.

In particolare, stando a quanto riportato dalla stessa società californiana nel suo portale Think with Google, l'emergenza Coronavirus e il conseguente lockdown hanno portato gli utenti di tutto il mondo a cambiare le proprie abitudini a 360 gradi. Non ci riferiamo solamente alla routine, che ormai avviene interamente dentro alla propria abitazione, ma anche alle ricerche effettuate online.

Interessante notare le differenze tra i vari Paesi. Ad esempio, in Germania sono in molti a cercare di capire se i negozi di ferramenta sono ancora aperti, mentre in Sudafrica le persone vogliono ottenere informazioni in merito ai servizi essenziali. Nel Regno Unito, in molti stanno cercando come diventare volontari, mentre in Francia aumenta considerevolmente l'interesse relativo a una piattaforma che aiuta gli agricoltori a trovare braccianti.

Facile, invece, intuire cosa interessa agli italiani. Ebbene, Google afferma che si è verificato un incremento consistente nelle ricerche relative a "600 euro inps" e "modulo sospensione mutuo". Insomma, siamo tutti sulla stessa barca, alle prese con la burocrazia. C'è però anche altro: in molti si stanno interessando ai corsi online gratuiti, mentre altri cercano semplicemente dei puzzle da fare online.

Come non citare, inoltre, l'incremento di ricerche relativo alle parole "cornetti sfogliati", "biscotti semplici", "taralli pugliesi" e "vitello tonnato", passando per "il lievito madre". Presenti anche le query relative a "messa del papa oggi". Infine, un po' in tutto il mondo, vista l'impossibilità di recarsi al ristorante, sono incrementate le ricerche legate alle keyword "consegna a domicilio".

Infine, interessante notare come gli italiani si stiano informando sulle stampanti 3D. A tal proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova di una stampante 3D da 100 euro (siamo partiti da zero e abbiamo portato a casa qualche risultato interessante).