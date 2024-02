Come siamo cambiati? La trasformazione del DNA Europeo in 3000 anni

La selezione naturale ha un ruolo chiave nel modellare ogni forma di vita sulla Terra. A tal proposito le analisi del DNA confermano che esseri umani e i Neanderthal si sono incrociati . Un recente studio condotto dall'Università Shanghai Jiao Tong ha esaminato 870 tratti umani, scoprendo che 755 di essi sono cambiati negli ultimi 3.000 anni.

Utilizzando dati genetici moderni e DNA genomico antico - che può essere trovato praticamente ovunque - proveniente da tutta Europa e dal Vicino Oriente, i ricercatori hanno fornito nuove intuizioni sulle dinamiche evolutive che hanno modellato il genoma umano nel corso degli ultimi 45.000 anni.

Tra le scoperte più affascinanti, vi è quella relativa alla pigmentazione della pelle, alle misure corporee e ai tratti dietetici, tutti sottoposti a "intense pressioni selettive" nel corso dei millenni. Queste pressioni sono state guidate da una serie di fattori, tra cui la necessità di ridurre i danni ultravioletti, soddisfare i requisiti vitali di vitamina D e regolare il calore corporeo.

Le pressioni genetiche ed esterne, come l'ecologia, il clima e le migrazioni, hanno inoltre modellato le misure corporee e i tratti dietetici. Tuttavia, la ricerca evidenzia anche come alcune malattie non siano state eliminate con l'efficienza che ci si potrebbe aspettare, suggerendo una complessa interazione tra fattori genetici e condizioni ambientali. Tra queste vengono rilevate l'anoressia nervosa e le malattie infiammatorie intestinali.

Per quanto la notizia possa non sembrare entusiasmante, c'è da evidenziare che la comprensione del genoma umano è ancora in una fase iniziale, nonostante i progressi dal completamento del Progetto Genoma Umano nel 2003.