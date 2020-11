Come cambierà l'esplorazione spaziale dopo le elezioni americane 2020?

Come data ufficiale oggi si chiudono le elezioni americane del 2020, che vedono scontrarsi il democratico Biden e il repubblicano Trump. Una data importante che si prevede avrà un serio impatto anche sul tema dell’esplorazione spaziale. Proviamo a farcene un’idea più nel dettaglio.

Sebbene la data ufficiale sia il 3 novembre 2020, in realtà ci vorrà qualche giorno in più per scoprire chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti a causa delle modalità telematiche e di posta che sono state introdotte nello stato (e che richiederanno uno spoglio sensibilmente più lungo). Molti si sono chiesti cosa accadrà alla politica spaziale degli USA quando il nuovo presidente verrà scelto: ci sarà un cambio di rotta di qualche tipo? O rimarrà tutto come prima, chiunque “siederà sul trono”? Grazie ai dati passati e alle previsioni degli analisti possiamo farcene un’idea.

Se sarà rieletto l’attuale presidente Donald Trump si avranno buone possibilità che tutto rimanga invariato: l’esplorazione spaziale andrà avanti come da programma. Sembrerà una cosa strana, ma proprio Trump è stato l’artefice del “potenziamento” economico e di prestigio che la NASA ha vissuto negli ultimi anni. L’attuale presidente ha firmato cinque diverse direttive in ambito “politica spaziale statunitense” non solo per rimpinguare i fondi dell’agenzia spaziale, ma anche per avallare il progetto Artemis e per rendere legittima e possibile – in una forma senza contrasti con il Trattato sullo Spazio – l’uso commerciale e lo sfruttamento delle risorse situate fuori dal nostro pianeta (come acqua e minerali estraibili da asteroidi e simili).

Tuttavia, in molti – anche in ambito scientifico – si sono sentiti fortemente a disagio con l’amministrazione Trump, che ha dimostrato più volte di non curarsi del problema del cambiamento climatico, annullando diverse direttive del suo predecessore Obama (una realtà concreta, ma più volte messa in discussione dal Presidente).

Non c’è stato molto tempo per i due candidati di affermare i loro intenti sullo Spazio, ma da un comunicato recente pubblicato sulla pagina ufficiale del Partito Democratico si evince che l’eventuale amministrazione Biden sosterrà i progressi fatti fin ad ora raggiunti dalle agenzie spaziali (NASA, SpaceX, senza dimenticare le collaborazioni multiple con ESA e KSA). Il principale focus della Casa Bianca di Biden – qualora dovesse diventare il quarantaseiesimo presidente degli USA – è però un altro: grande importanza verrà data all’osservazione terrestre, potenziando il sistema di monitoraggio satellitare e le Missioni che avranno come scopo l’analisi e l’approfondimento di come il cambiamento climatico sta influenzando il nostro pianeta

È una cosa che ha senso visto che Biden, fin dalla sua elezione a vicepresidente durante l’amministrazione Obama, si è sempre fatto carico dei problemi correlati al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, facendone ora uno dei punti chiave della sua campagna elettorale.

La più grande incognita invece aleggia sul direttore attuale della NASA Jim Bridenstine: voluto al vertice dall’amministrazione Trump, il suo atteggiamento ha suscitato diverse polemiche nella comunità scientifica in quanto ha più volte affermato che “il governo federale spende troppo denaro nella ricerca sul riscaldamento globale imputando i cambiamenti di temperatura, ‘quando esistono’' alle emissioni solari ed ai cicli oceanici”.

La carica di Bridenstine, inoltre, quando fu discussa in Senato, passò con 50 voti favorevoli e 49 contrari. Una diatriba mai sanata che potrebbe giungere ad una svolta nei prossimi mesi. Riguardo lo Spazio in senso puro sembra dunque non cambierà molto, ma sulla testa di Jim è pronta ad esser calata una bella, pericolosa mannaia (metaforica).