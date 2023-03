Ecco come cambierebbe la nostra dieta se un asteroide colpisse la Terra

L'impatto di un asteroide sulla Terra sarebbe catastrofico. Lo abbiamo già visto con l'evento che sterminò i dinosauri, 66 milioni di anni fa, quando lo scontro di una pietra venuta dallo spazio creò un'esplosione 6,5 miliardi di volte più potente della bomba nucleare che gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima.

A causa dei detriti scaraventati nell'atmosfera il Sole si oscurò, la fotosintesi si fermò e i dinosauri sopravvissuti morirono di fame. Tuttavia, ci fu un essere vivente che sopravvisse e che prosperò dopo la tragedia: i funghi. Secondo il giornalista scientifico Bryan Walsh, i funghi saranno cruciali per la sopravvivenza umana se un simile evento apocalittico dovesse verificarsi in futuro.

Nel suo libro "End Times", per sopravvivere, secondo Walsh, le persone dovrebbero adottare un'agricoltura priva di luce solare, coltivando funghi, ratti e insetti. Non solo dopo l'impatto di un asteroide, ma anche dopo lo scoppio di un supervulcano; per farvi capire, circa 74.000 anni fa, l'eruzione del supervulcano Toba inviò nell'atmosfera nubi di anidride solforosa, tagliando la luce solare fino al 90%.

La soluzione per la coltivazione dei funghi nel libro di Walsh viene da David Denkenberger, ingegnere civile che l'ha suggerita in un libro del 2014 sull'agricoltura post-apocalittica, intitolato "Feeding Everyone No Matter What". I funghi potrebbero prosperare sui resti del legno: un tronco lungo circa un metro produrrebbe circa 1 chilogrammo di funghi in quattro anni.

Allo stesso modo i topi possono digerire la cellulosa e lo zucchero che costituisce il 50% del legno... nutrendo e allevando anche queste creature per poi essere consumate (a mali estremi). Inoltre, i ratti si riproducono rapidamente e probabilmente non hanno bisogno della luce solare per farlo e allo stesso modo gli insetti potrebbero anche fornire proteine, e molti di loro sopravvivrebbero a una catastrofe.



Insomma, speriamo mai!