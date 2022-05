Come avere tutti i canali del digitale terrestre? Il trucco che non conoscete

Dopo avervi spiegato come vedere i canali TV senza decoder, torniamo a parlare del digitale terrestre e di un aspetto che a molti potrebbe interessare: come fare per avere tutti i canali.

Dopo il via al processo di refarming su digitale terrestre, infatti, molti continuano a lamentare continui disservizi con la piattaforma televisiva e nello specifico l'improvvisa scomparsa di canali.

Occorre infatti sottolineare che anche a Maggio 2022 è cambiata la numerazione su digitale terrestre, motivo per cui potrebbe essere necessario semplicemente spostare qualche canale nella guida televisiva, in quanto proprio quello che state cercando magari ha cambiato numerazione.

Alternativamente, se proprio non riuscite a trovarlo, il nostro consiglio è di effettuare una sintonizzazione automatica (qui spieghiamo come attivare la sintonizzazione dei canali TV in automatico), preferibilmente di giorno in quanto di notte potrebbe esserci qualche problema soprattutto se il vostro impianto ha segnale debole. Inoltre, consigliamo anche di effettuare la ricerca canali preferibilmente quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli, in quanto forte vento o forte pioggia potrebbero andare ad influire sulla ricerca.

Se quello che state cercando proprio non lo riuscite a trovare, a questo punto potete affidarvi direttamente alla ricerca manuale ed inserire i dati del Mux (li trovate solitamente sul sito web dell'emittente in questione).