Come si fa ad avere i canali della televisione digitale in ordine?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, da oggi cambiano le frequenze su digitale terrestre, e sono tanto gli utenti che si sono trovati costretti ad effettuare la risintonizzazione degli apparati. Tuttavia, in alcune circostanze l'ordinamento potrebbe non essere quello di default, come risolvere?

La guida in questione è generica, ma solitamente le impostazioni dei TV sono uguali per tutti.

Il primo passo da fare è accedere alle impostazioni del TV o decoder, quindi spostarsi nel pannello legato alla lista dei canali e selezionare il canale da spostare e tramite il telecomando spostarlo alla nuova posizione.

Questo vale soprattutto per i canali del digitale terrestre locali, per cui si potrebbe avere la necessità di spostarli a numerazioni più brevi. Nella maggior parte dei casi, comunque, i decoder e TV effettuano la sintonizzazione abilitando l'LCN nazionale che ordina in automatico i canali.

Le opzioni potrebbero ovviamente variare da televisore a televisore, ma in linea generale sono presenti tutte nel pannello relativo alla gestione dei canali.

Qualche giorno fa, intanto, il MISE ha pubblicato il calendario delle tappe del 2022 per lo switch off al DVB-T2, che ha già preso il via in giornata odierna, 3 Gennaio 2022, con il refarming in Valle D'Aosta.