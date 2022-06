Come si cancellano i cookie su iPhone? Semplice su Safari

Dopo aver visto come eliminare la cache su Instagram sia su iPhone che su Android, torniamo a concentrarci sugli smartphone di Cupertino per andare alla scoperta di un altro aspetto della gestione dei dati: i cookie su Safari.

Eliminare i cookie sui dispositivi connessi a Internet e dotati di browser è un'attività che in molti svolgono in maniera sistematica e periodica. Tra le motivazioni, dalla liberazione della memoria alle ragioni maggiormente legate ad aspetti di sicurezza, l'unica certezza è che spesso, soprattutto sui dispositivi mobili, non si sa cosa andare a toccare.

Nello specifico, se avete intenzione di pulire i cookie di Safari su iPhone, la procedura non potrebbe essere più semplice. Tutto ciò che occorre fare è sbloccare lo smartphone, andare nelle Impostazioni scorrere le applicazioni fino alla voce Safari. Da qui, è sufficiente un tap su Avanzate e poi rimuovere i dati provenienti dai siti web. Possono essere puliti uno alla volta oppure tutti insieme. Questa, come sempre, sarà una vostra scelta.

Per quel che riguarda Chrome, invece, la procedura è leggermente diversa. Occorrerà, infatti, aprire direttamente l'app e poi andare nella Cronologia con un tap sui tre puntini in verticale presenti nell'angolo in basso a destra. Da qui, scegliere Cancella dati di navigazione e poi Cookie e avviare la procedura di pulizia.

Se siete curiosi di scoprire, inoltre, come gestire al meglio la memoria della fotocamera, ecco come liberare spazio senza eliminare foto su Android e iPhone.