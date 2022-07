Come cancellare l'abbonamento ad Amazon Prime dopo l'aumento del prezzo?

La notizia dell’aumento del prezzo di Amazon Prime in Italia continua a suscitare dibattiti tra gli utenti, alcuni dei quali proprio non riescono ad accettare questo rincaro e molti hanno anche scelto di annullare la sottoscrizione. Ma come si fa?

Dopo avervi spiegato come verificare da quando pagherete di più Amazon Prime, oggi ci soffermiamo sulla disattivazione dell’abbonamento.

Lo step da seguire è sempre il solito: è necessario collegarvi al sito web di Amazon e quindi nel menù “Account e liste” selezionare “il mio Amazon Prime”. A questo punto sempre nella schermata che vi troverete di fronte non solo potrete verificare la data del rinnovo, ma anche gestire l’abbonamento.

Sulla parte destra sotto “Gestisci Iscrizione”, dovrete cliccare su “Aggiorna, cancella ed altro”. Cliccate su “aggiorna, cancella ed altro” e quindi sul menù a tendina su “termina iscrizione”. Il sistema chiederà di confermare il tutto.

Alternativamente, potete anche impostare un promemoria, che riceverete via mail tre giorni prima del rinnovo. In questo modo potrete scegliere se rinnovare o meno poco sopra. Ricordiamo che il nuovo listino prezzi entrerà in vigore per tutti i rinnovi successivi a quelli a partire dal 15 Settembre 2022: il mensile passerà a 4,99 Euro e l'annuale a 49,90 Euro. Il rincaro complessivo è del 39%.