Come cancellare un abbonamento Twitch? Bastano pochi passaggi

Recentemente abbiamo parlato del sito che mostra quante sub hanno i canali Twitch, svelando le potenziali entrate minime per i content creator della piattaforma viola. Parlando sempre di iscrizioni, però, qualcuno potrebbe anche desiderare la cancellazione: vediamo, pertanto, come cancellare una sub da un canale Twitch in pochi passaggi.

A oggi le subscription a un canale del servizio di casa Amazon avvengono prevalentemente tramite abbonamento Prime, ovvero tramite iscrizione gratuita mensile offerta da Twitch Prime. Sostenere un creatore di contenuti con un abbonamento a pagamento – che parte da 3,99 euro per il Tier 1 – resta un atto per relativamente poche persone, disposte a pagare tale quota mensile. A un certo punto, tuttavia, magari per mancanza di interesse o di tempo per seguire lo streamer, si potrebbe arrivare al momento dell’annullamento della sub.

Farlo è molto semplice: per annullare l’abbonamento mensile periodico è sufficiente visitare la pagina Abbonamenti da browser Web e, una volta individuata la sub che si desidera eliminare, si clicca sull’icona a ingranaggio posizionata sulla destra e si seleziona l’opzione “Non Rinnovare”. Cliccandovi, l’abbonamento non verrà esteso allo scadere del periodo di fatturazione corrente.

Da smartphone è ancora più facile: appena si avvia l’applicazione basta individuare nella parte superiore della schermata l’icona del profilo, per poi premere su Abbonamenti. A questo punto i passaggi da seguire sono pressoché gli stessi: basta un tap sul content creator a cui si è iscritti per poi selezionare l’opzione dedicata all’annullamento dell’iscrizione.

