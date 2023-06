Come cancellare gli account Facebook e Instagram? Attenzione alle novità

Dopo aver visto come aumentare la sicurezza su Facebook, nel nostro viaggio tra i segreti dei social network del gruppo Meta è arrivato il momento di guardare a una delle novità del 2023, che riguarda il procedimento di eliminazione del proprio account, sia su Facebook che su Instagram.

Il procedimento per eliminare l'account Instagram, soprattutto, è stato rivoluzionato non poco, ma in generale tutte le piattaforme social del gruppo sono state dirottate verso il nuovo sistema, che ha come punto in comune per tutti nient'altro che l'account Meta.

Annunciato e lanciato nel 2022, l'ID Meta è stato pensato per l'Oculus Quest ma non solo: l'obiettivo era quello di non legare necessariamente il proprio account a un social network in particolare, in modo tale da consentire maggiore margine di manovra e, perché no, anche un pizzico in più di semplicità.

Ma ora veniamo a noi: per eliminare un account Instagram o Facebook dovremo avere un account Meta collegato coi nostri profili social, altrimenti potremo entrare nella pagina Centro gestione account di Facebook direttamente con il login tramite Instagram o Facebook. Una volta dentro, nella schermata "Profili" troveremo tutti gli account collegati all'ID Meta, mentre più in basso ci sarà la voce "Dettagli Personali". Scegliamola e, nella nuova schermata, cerchiamo l'opzione "Proprietà e controllo dell'account". Apparirà un popup, scegliamo "Disattivazione o eliminazione" e avremo la possibilità di selezionare l'account Facebook oppure Instagram. Proseguiamo a questo punto con la procedura guidata per l'eliminazione dell'account che si desidera cancellare definitivamente o temporaneamente.