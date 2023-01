Come cancellare l'account Twitter? Guida per smartphone e PC

Negli ultimi anni, tra alti e bassi, abbiamo visto un aumento degli utenti iscritti a Twitter, almeno fino alla nomina di Elon Musk come CEO. Ora che la situazione del social network dell'uccellino è più caotica, probabilmente diversi italiani vogliono abbandonarlo. Vediamo, pertanto, come cancellare il proprio account Twitter.

Il processo è piuttosto semplice a dire il vero, ma va fatta una importante distinzione tra “disattivazione” e “cancellazione”. Lo stesso team del supporto tecnico di Twitter specifica nelle sue guide che la prima soluzione offerta agli utenti è semplicemente il prendersi una pausa dalla piattaforma per un periodo di 30 giorni. Solo dopo il passaggio del mese l’account Twitter viene cancellato del tutto.

Per farlo da smartphone bisogna aprire l’app, fare uno swipe da sinistra a destra per aprire il menu del profilo e premere su “Impostazioni e privacy”. A questo punto, visualizzata la nuova schermata bisogna recarsi su “Il tuo account” e poi premere sulla voce “Disattiva account”. Qui si troverà il pulsante Disattiva in rosso sulla parte più bassa dello schermo.

Da computer, invece, a sinistra bisogna cliccare su Altro, poi su “Impostazioni e Assistenza” e, infine, su “Impostazioni e privacy”. Lo schermo offrirà poi una grande schermata al posto del feed con la scheda “Il tuo account” già aperta, dove si trova sempre la voce apposita “Disattiva il tuo account”.

Come già specificato, bisogna poi attendere trenta giorni prima che l’account Twitter venga eliminato definitivamente. In questo periodo non bisogna accedere al profilo da alcun dispositivo affinché i gestori della piattaforma confermino la volontà di cancellare l’account. Dopo l'eliminazione, il nome utente utilizzato sarà disponibile per la creazione di altri account Twitter.

