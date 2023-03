Come cancellare automaticamente i cookies del browser a fine sessione? Da Chrome a Safari

Dopo aver scoperto cosa succede accettando i cookies sul web, qualcuno, tra chi tiene più alla propria privacy, potrebbe decidere di cancellare i cookie e la cache del browser dopo ogni sessione di navigazione, in modo da non fornire dati personali a siti web terzi. Ma sapevate che ci sono dei modi per ripulire in automatico la cache del browser?

Sì, perché eliminare cache e cookies dopo ogni sessione di browsing in rete richiede tempo e, soprattutto, memoria. Con alcune accortezze, però, potete fare in modo che il vostro browser, sia esso Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, cancelli in automatico tutti i dati conservati nella cache ogni volta terminate una sessione. Ecco come fare.

Su Chrome, cliccate sui tre puntini nell'angolo in alto a sinistra del browser, quindi aprite le Impostazioni. Da qui, scendete fino alla sezione Privacy e Sicurezza e cliccate sul sotto-menu "Cookie e altri dati dei siti". In questo menu, per la verità un po' nascosto, troverete il toggle "Cancella cookie e dati all'uscita da tutte le finestre": attivatelo, e tutta quanta la vostra cache verrà svuotata ogni volta che chiuderete Chrome. Intanto, vi ricordiamo che Google è al lavoro su Privacy Sandbox, il progetto che vuole eliminare i cookie dal web dal 2024.

Su Microsoft Edge, le cose non cambiano molto: dovrete anzitutto recarvi nelle Impostazioni, e poi in Privacy, Ricerca e Servizi. Qui, aprite la tab "Scegli cosa cancellare ogni volta che chiudi il browser". Al suo interno trovate varie opzioni, tra cui la cronologia di navigazione, quella dei download, quella delle immagini nella cache, oppure le password e i cookies dei siti web. Selezionate i dati che vi interessa cancellare e, d'ora in poi, questi ultimi verranno rimossi ad ogni chiusura del browser.

Il processo è ancora più semplice se avete Mozilla Firefox come vostro browser di riferimento. In questo caso, vi basterà aprire le Impostazioni e poi la sezione Privacy e Sicurezza. Qui, troverete il toggle "Cancella cookie e dati dei siti quando Firefox viene chiuso", che vi basterà attivare per eliminare in automatico tutti i dati personali a fine navigazione. Inoltre, nella sezione "Eccezioni" potrete selezionare i siti web per i quali volete che i vostri dati vengano conservati.

Il tasto dolente è invece Safari, che sfortunatamente non vi permette di cancellare in automatico i cookie di navigazione ogni volta che chiudete il browser. Per non fornire i vostri dati a servizi terzi, dovrete semplicemente disattivare tutti i cookie dalle impostazioni del browser, cancellarli manualmente a fine navigazione, oppure utilizzare la navigazione in incognito.