Come cancellare la cache di Facebook su iOS e Android? Non è complicato

Vi abbiamo già spiegato come liberare la memoria dello smartphone senza cancellare preziosi video e foto: oggi, però, vogliamo andare più in profondità e proporvi una breve guida su come cancellare la cache di Facebook, che potrebbe occupare molto più spazio di quanto pensiate sul vostro smartphone. Ecco come fare.

La procedura è molto semplice su smartphone Android. Vi basterà infatti aprire le Impostazioni del vostro telefono (o tablet, ovviamente) e selezionare "Gestisci app" o "Tutte le app", per poi scendere fino all'icona di Facebook nel menu seguente. Qui, selezionate "Dati" o "Dati e Cache": le opzioni a vostra disposizione saranno essenzialmente due, ovvero quella di rimuovere tutti i dati di Facebook, liberando più spazio sul device, o quella di rimuovere solo la cache del social network. Scegliete quella che preferite e avrete guadagnato qualche prezioso megabyte (o gigabyte!) di storage.

Su iPhone e iPad, invece, non c'è modo di cancellare la cache delle singole app. Purtroppo, l'unico modo per rimuovere quest'ultima è quello di disinstallare e reinstallare l'applicazione: prima di farlo, però, ricordatevi di salvare le vostre credenziali e di avere una rete wi-fi a disposizione. Dopo aver reinstallato l'applicazione e inserito i vostri dati di login, il social network funzionerà esattamente come prima ma la cache verrà automaticamente azzerata.

La cache di Facebook, comunque, contiene tutti i file salvati offline dal social di Meta: tra di essi abbiamo file di testo, immagini, video e altri dati, presenti nella memoria del vostro smartphone per evitare che vengano riscaricati ogni volta che vengono mostrati sulla piattaforma. Ciò significa che, fisiologicamente, la cache di Facebook tornerà ad ingrandirsi nel tempo: se avete problemi di spazio sullo smartphone, ricordatevi di svuotare la cache di tanto in tanto!

Infine, vi ricordiamo che svuotare la cache non pregiudica il funzionamento del social network, anche se potrebbe incrementare i tempi di caricamento di alcune pagine e il consumo della rete dati, benché solo per qualche ora o qualche giorno al massimo. Inoltre, sapete cosa fare quando non arriva il codice di verifica di Facebook?