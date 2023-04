Come cancellare la cache di Google Drive? Su Android è semplice

Se Google Drive è il vostro cloud preferito ma ultimamente vi sta dando qualche grattacapo, potreste essere nel posto giusto: dopo aver visto come cancellare la cache di WhatsApp su Android, scopriamo come farlo anche su Drive e quali conseguenze aspettarsi.

In particolare, ormai abbiamo imparato a comprendere a cosa serve la cache e per quale motivo qualcuno preferisce svuotarla di tanto in tanto. A ogni modo, questo intervento di pulizia può essere fatto anche per cercare di sistemare qualche problema di stabilità dell'applicazione in questione, cosa tutt'altro che rara su Android.

Per svuotare la cache dell'app di Google Drive, non dovrete fare altro che accendere e sbloccare il vostro smartphone o tablet Android e recarvi nelle Impostazioni di sistema.

A questo punto aguzzate la vista e scegliete App: entrerete in una sezione in cui vi verrà mostrata una lista parziale di applicazioni installate. Premete su Mostra tutte le app e scorrete fino a trovare Google Drive. Adesso, nella pagina dedicata a Drive, scegliete Spazio di archiviazione e cache e successivamente Svuota cache per eliminare i file temporanei.

Ricordiamo che questa pratica è molto simile a quella di altre applicazioni e potrete ripeterla a vostra discrezione per altre app, tra cui anche social e player multimediali. A questo proposito, potrebbe interessarvi scoprire perché e come svuotare la cache di Spotify su PC, anche ma non solo per liberare spazio.