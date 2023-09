Come cancellare la clipboard? Su Windows 11 è molto semplice

Torniamo a scavare tra i "segreti" di windows 11. Dopo aver scoperto l'assurda combinazione di tasti per aprire LinkedIn su Windows direttamente dalla tastiera, oggi ci occuperemo della clipboard e di come svuotarla. Ci sono diversi metodi!

Il primo tra questi riguarda una delle funzionalità più utili del sistema operativo di Microsoft, già presente in Windows 10 e oggi riproposta in una veste grafica rinnovata anche su Windows 11. Stiamo parlando del gestore degli appunti, uno strumento dedicato proprio alla clipboard, alla cronologia di tutto ciò che avete salvato nel corso della sessione e alla gestione dei singoli elementi.

Richiamarla è semplicissimo: non dovrete fare altro che premere la combinazione Tasto Windows + V in qualunque punto del desktop, anche se avete delle finestre aperte in primo piano. Si aprirà un popup dedicato agli appunti e alla loro cronologia. Potrete interagire con i singoli elementi dalle relative nuvolette, passandoci sopra con il cursore e selezionando il simbolo con i tre puntini.

Un altro metodo per svuotare completamente la clipboard è quello di agire sul servizio stesso e sul relativo processo in esecuzione su Windows 11, riavviandolo a livello di sistema.

Aprite la finestra Servizi, digitandola nel box di ricerca oppure aprendo il tool Esegui con la combinazione Windows + R e digitando services.msc. A questo punto, cercate il servizio Clipboard User Service e, con un clic del tasto destro del mouse, scegliete il comando Riavvia.

A questo punto, la clipboard sarà completamente vuota.