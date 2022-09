Come cancellare cookie su Google Chrome per Android? La rapida guida

Mentre arriva una buona notizia per gli Ad Blocker su Google Chrome con l’allungamento del periodo di transizione da Manifest V2 a Manifest V3, vediamo in una semplice e rapida guida come cancellare i cookie su Google Chrome per Android, soddisfando una delle più frequenti domande di coloro che usano il browser della Grande G.

Fortunatamente, i passaggi da seguire per eliminare i cookie nell’app di Chrome per il robottino verde non sono molti: dopo avere aperti Chrome è necessario, innanzitutto, premere sui tre punti verticali posti sull’angolo superiore destro dello schermo. Dal menu a tendina, dunque, bisogna recarsi sulle Impostazioni e, successivamente, sulla voce “Privacy e sicurezza”. Al suo interno ci sarà l'opzione “Cancella dati di navigazione”, all’interno della quale è possibile procedere con la cancellazione dei cookie.

Per farlo, però, è prima doveroso selezionare l’intervallo di tempo d’interesse (che si tratti dell’ultima ora o dell’intera cronologia Chrome) e l’opzione dedicata “Cookie e dati dei siti”. Assieme ad essi possono essere eliminati anche dati come cronologia di navigazione e immagini e file memorizzati nella cache. Se nel caso delle immagini si tratta esclusivamente di quelle salvate nella cache dello smartphone, cronologia e cookie sono invece presi da tutti i dispositivi sincronizzati. Se quindi non volete eliminare la cronologia dal browser per PC, non dovete procedere con l’eliminazione su smartphone Android.

Nella scheda Avanzate, infine, potete decidere se aggiungere l’eliminazione anche di password salvate, dati di compilazione automatica e impostazioni su vari siti web.

A proposito dei “biscotti”, lo scorso luglio Google ha prorogato l’addio ai cookie di terze parti al 2024.