Come cancellare la cronologia di ChatGPT? Non è complicato

Ora che avete scoperto come usare GPT-4 senza abbonamento, potreste aver iniziato a sfruttare assiduamente ChatGPT, Bing AI e compagnia. Tuttavia, molte IA raccolgono i dati personali degli utenti e, soprattutto, la loro cronologia delle conversazioni. Ecco dunque come tutelare la vostra privacy ed eliminare la cronologia di ChatGPT.

La possibilità di conversare in incognito con ChatGPT e quella di cancellare la cronologia delle conversazioni con l'IA di OpenAI sono due novità relativamente recenti, dal momento che sono state introdotte a fine aprile dalla startup di Sam Altman. Per questo, alcuni utenti potrebbero non essere a conoscenza delle due feature e del procedimento per attivarle.

Per cancellare la cronologia di ChatGPT vi basterà recarvi nelle Impostazioni del tool, cliccando sulla vostra foto profilo in basso a sinistra sul sito web dell'IA e, da qui, aprire il menu "Impostazioni". Nella sezione "Generali", dovrete poi cliccare su "Cancella tutte le chat", o "Clear all chats" se utilizzate il servizio in inglese. Confermate e avrete "ripulito" la vostra cronologia di ChatGPT.

Una volta cancellata la cronologia, potete anche fare in modo che ChatGPT non raccolga più alcun dato dalle vostre conversazioni. Per ottenere questo risultato, recatevi sempre nelle Impostazioni di ChatGPT, ma stavolta aprite il sottomenu "Controllo Dati", o "Data Controls" in inglese. Qui, troverete il toggle "Cronologia delle Chat e Training" ("Chat History & Training"), che è attivato di default. Disattivatelo e OpenAI non utilizzerà più i vostri dati per "allenare" l'IA, né tantomeno manterrà una cronologia di questi ultimi.

Se invece siete particolarmente preoccupati per la vostra privacy e desiderate prendere una soluzione drastica, potete anche cancellare il vostro account OpenAI. Potete farlo sempre dal sottomenu "Controllo Dati" di ChatGPT, cliccando sul pulsante rosso "Cancella Account", o "Delete Account". Semplicissimo!