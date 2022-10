Come cancellare cronologia Google Maps? Basta poco per nascondere i propri viaggi

Proteggere la propria privacy online nascondendo la lista delle vostre ricerche sul Web è essenziale: Google già permette di eliminare la cronologia degli ultimi 15 minuti su Android, ma vi siete mai chiesti come cancellare la cronologia di Google Maps? Ecco i passaggi da seguire per nascondere i vostri viaggi.

Sarà capitato sicuramente in passato di recarsi in qualche negozio per comprare un regalo, o di muoversi verso una città distante per sorprendere i propri familiari, ma di venire scoperti in anticipo perché qualcuno ha visto le ricerche recenti sul vostro account Google. Se quest’ultimo è collegato al Maps su un altro PC o smartphone, ciò può capitare anche spesso. Come evitare, pertanto, di venire scoperti?

Il procedimento più veloce da seguire e immediato è da smartphone, dove una volta aperta l’applicazione di Google Maps si deve premere sull’icona del profilo in alto a destra, poi su Impostazioni e Cronologia di Maps. In questa scheda si trovano più opzioni di nostro interesse: la prima è l’eliminazione automatica della attività di Maps, attivabile per cancellare senza alcun input le attività che hanno più di 3/18/36 mesi. Questa opzione riguarda però il passato: per eliminare la cronologia recente è sufficiente premere sul pulsante “Elimina” e selezionare la voce preferita tra “Oggi”, “Intervallo personalizzato” e “Tutta l’attività”.

Ultima alternativa consiste nell’attivazione della navigazione in incognito su Google Maps: per farlo è sufficiente premere sull’icona del profilo e poi sulla voce “Attiva modalità di navigazione in incognito”. Insomma, niente di più semplice!

A proposito della Grande G, vi rimandiamo alla recensione di Google Pixel 7.