Come cancellare cronologia Google da smartphone? È facilissimo

Bisogna sempre avere un occhio di riguardo per la propria privacy online, specie se avete un dispositivo che viene usato da più persone - o, semplicemente, non volete che un vostro amico “furbetto” vi spii. Dopo avere visto come cancellare la cronologia dei viaggi su Maps, vediamo come svuotare la cronologia Google da smartphone.

Non stiamo parlando propriamente di Google Chrome, ovvero delle impostazioni del browser Web più utilizzato al mondo, bensì delle impostazioni del motore di ricerca. Se da PC potrebbe risultare difficile comprendere la differenza, da smartphone è immediato: tutti i dispositivi mobili Android, infatti, giungono con pre-installata l’app semplicemente chiamata Google, ovvero quella con cui si può gestire al meglio il funzionamento del motore di ricerca anche attraverso più browser.

La cronologia delle ricerche Google, pertanto, si elimina tramite questa app, ma come? Molto semplicemente, una volta aperta bisogna premere in alto a destra sull’icona del profilo Google d’interesse, per poi premere sulla voce “Cronologia delle ricerche” mostrata nella schermata pop-up. A questo punto si aprirà la videata dedicata, dalla quale si possono vedere le ultime ricerche effettuate in qualsiasi browser Web attraverso il motore di ricerca Google.

Sul lato destro della schermata ci sarà un menu a tendina “Elimina” che, alla pressione, ci consente di eliminare le ricerche delle ultime 24 ore, di un periodo di tempo personalizzato, o di sempre. In aggiunta, è possibile impostare l’eliminazione automatica a seconda delle proprie preferenze.

La cancellazione della cronologia riguarderà anche ogni altro device nel quale utilizzate il motore di ricerca Google con l’account selezionato. Insomma, sarà una pulizia generale rapida e davvero semplice.