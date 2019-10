Come cancellare la cronologia delle registrazioni di Siri in iOS 13.2

Con iOS 13.2, che ha debuttato nella giornata di ieri, Apple ha introdotto la possibilità di cancellare l'intera cronologia dei dati salvati da Siri per migliorare il servizio. Il colosso di Cupertino consente anche di attivare o disattivare l'impostazione direttamente dal menù Impostazioni. Vediamo insieme come impostare il tutto.

Partiamo dal verificare se l'impostazione è attiva:

Sbloccare l'iPhone o iPad; Aprire l'applicazione Impostazioni; Cliccare su "Privacy"; Spostarsi in "Analisi e miglioramenti"; Cercare "Migliora Siri e Dettatura" ed attivarlo se si desidera consentire ad Apple di revisionare il proprio audio, o disattivarlo in caso contrario.

Nel caso in cui l'impostazione fosse attivata, è possibile chiedere ad Apple di cancellare tutte le informazioni audio memorizzate dall'assistente vocale, ecco come:

Aprire l'app Impostazioni; Cliccare su "Siri e Ricerca"; Cercare l'opzione "cronologia di Siri e Dettatura"; Dal nuovo pannello fare tap su "Elimina la cronologia di Siri e dettatura".

In questo modo Apple procederà con l'eliminazione dai propri server di tutte le interazioni effettuate con l'assistente vocale e dettatura. Come osservato nelle impostazioni della funzione "i dati campioni raccolti per migliorare Siri e Dettatura non saranno più associati a questo iPhone e non verranno eliminati".

Si tratta di due opzioni sicuramente utili, che Apple ha introdotto per evitare possibili polemiche da parte degli utenti in merito alla memorizzazione dei dati.