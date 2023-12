Come cancellare la cronologia di ricerche di Amazon Prime Video? È semplice da Android

Dopo aver approfondito la durata del noleggio su Amazon Prime Video, torniamo a trattare una questione relativa al popolare servizio di streaming. Potreste infatti non saperlo, ma risulta possibile cancellare la cronologia delle ricerche in modo semplice, perlomeno a partire dall'applicazione per dispositivi mobili lato Android.

Infatti, una volta avviata quest'ultima, ad esempio nella versione scaricabile dal Play Store di Google per Android, potrete selezionare il profilo per cui volete procedere (se avete più profili associati allo stesso account), andando poi innanzitutto a fare tap sull'icona dell'omino collocata in alto a destra.

Dopodiché, potrete premere sull'icona dell'ingranaggio per raggiungere le effettive Impostazioni dell'applicazione ufficiale di Amazon Prime Video. È qui che, tra i vari riquadri, si può notare quello "Cancella la cronologia delle ricerche di video". Premendo, dunque, su quest'ultimo, verrà eseguita l'apposita operazione.

Insomma, non c'è nulla di troppo complesso, ma se si utilizza molto Prime Video è sicuramente bene conoscere anche questo tipo di possibilità. Per il resto, potreste magari voler approfondire ulteriormente il servizio di streaming coinvolto, dando un'occhiata anche alla possibilità di scaricare video da Amazon Prime Video, nonché a quella di guardare un film con una persona a distanza (cosa che, tra l'altro, potrebbe tornarvi particolarmente utile in questo periodo festivo).